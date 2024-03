Was steht jetzt noch aus, Fuji Electric?

Weitere Suchergebnisse zu "Fuji Electric":

Die Stimmung unter den Anlegern zu Fuji Electric ist positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien festgestellt haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Fuji Electric derzeit eine Rendite von 1,5 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Auf fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich Fuji Electric mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" als unterbewertet, was zu einer positiven Bewertung in dieser Hinsicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie von Fuji Electric derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine überwiegend positive Einschätzung der Aktie von Fuji Electric.