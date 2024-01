Was steht jetzt noch aus, First Respond.techs?

Die First Responder-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,42 CAD, was einem Unterschied von +10,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in der Charttechnik. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs von 0,42 CAD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Responder-Aktie beträgt 50 und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für First Responder ist ebenfalls kaum verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von First Responder hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie von First Responder. Sowohl die Kommentare als auch die Themen auf den sozialen Medien waren in den vergangenen Tagen überwiegend neutral, was zu der Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung für die Aktie von First Responder.