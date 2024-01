Was steht jetzt noch aus, Fintech Select?

Der Aktienkurs von Fintech Select hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um 125 Prozent gesteigert, was 118 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "IT-Dienstleistungen" betrug die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 3,34 Prozent, während Fintech Select mit 121,66 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden weist Fintech Select derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17% in der IT-Dienstleistungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fintech Select ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fintech Select-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 40, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.