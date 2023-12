Was steht jetzt noch aus, Fingertango?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Fingertango wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Fingertango-Aktie neutral bewertet wird. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und erhält daher auch ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Fingertango-Aktie zeigt sich, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (0,08 HKD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt (0,1 HKD) liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Fingertango-Aktie auf Basis dieser Analyse eine "Neutral"-Bewertung.