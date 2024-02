Was steht jetzt noch aus, Fielmann?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Fielmann haben in den letzten Wochen abgenommen. Dies zeigt sich in der verringerten Diskussionsstärke in den sozialen Medien und führt zu einer insgesamt negativen Bewertung. Auch aus technischer Sicht wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch der vergangenen 200 Tage abweicht. Die Dividendenrendite von Fielmann liegt derzeit bei 1,6 %, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher als schlecht bewertet wird. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass Fielmann weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Fielmann-Aktie daher eine negative Bewertung.

