Was steht jetzt noch aus, Feintool?

Der Aktienkurs von Feintool verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,41 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -9,55 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Feintool mit -0,47 Prozent um 10,94 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Bereichen erhält Feintool ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Feintool-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Feintool eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, und es wurde keine negative Diskussion verzeichnet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse erhält die Feintool-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um -16,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs, und auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um -6,86 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Somit erhält das Unternehmen auch in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.