Was steht jetzt noch aus, Fast Retailing?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fast Retailing als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Fast Retailing-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 48,19 und ein RSI25-Wert von 56,75, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Fast Retailing derzeit eine Dividendenrendite von 0,98 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,41 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Analyse der Internetkommunikation zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Fast Retailing neutral sind.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Fast Retailing in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,78 Prozent erzielt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 11,55 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.