Was steht jetzt noch aus, FastPartner AB?

Bei Fastpartner gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild. Weder wurden besonders positive noch negative Themen in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Diskussionen, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt bei Fastpartner 32,88 und wird somit als "neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, führt zu einer "neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinschätzung von "neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fastpartner von privaten Anlegern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fastpartner-Aktie auf längerfristiger Basis eine "neutral"-Bewertung erhält, während sie auf kurzfristiger Basis als "gut" eingestuft wird. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 53,77 SEK, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 51,82 SEK liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für Fastpartner auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "gut"-Rating.