Was steht jetzt noch aus, Evn?

Der Aktienkurs der EVN wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" positiv bewertet. Mit einer Rendite von 32,63 Prozent liegt die EVN mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Stromversorger"-Branche in den letzten 12 Monaten von 0,02 Prozent liegt die EVN mit 32,61 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der EVN liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 39, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die EVN daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für EVN in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei EVN in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als eher neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".