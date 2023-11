Was steht jetzt noch aus, Erasca?

Die technische Analyse der Erasca-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,71 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,985 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 26,75 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 2,21 USD, was einem Abstand von -10,18 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Erasca liegt bei 67,41 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,74 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was eine Empfehlung von "Gut" für die Aktie bedeutet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Erasca eingestellt waren. Es gab vier positive, zwei negative und zwei unentschiedene Tage. Die neuesten Nachrichten zum Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung führt.