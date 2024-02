Was steht jetzt noch aus, Eni SpA?

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Der Aktienkurs von Eni Spa hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 99,8 Prozent erzielt, was mehr als 100 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei 0 Prozent, während Eni Spa mit 99,8 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Eni Spa beträgt aktuell 5, was eine positive Differenz von +5,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ergibt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Eni Spa heute positiv mit einem "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Eni Spa besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments für Eni Spa führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Eni Spa beträgt aktuell 43,78 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 62,78 an, dass Eni Spa weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Eni Spa daher für diesen Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.