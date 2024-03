Was steht jetzt noch aus, Enel Spa?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Aktienkurs von Enel Spa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,64 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" 10,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt 0 Prozent, sodass Enel Spa aktuell 10,64 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Enel Spa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,6 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentalen Basis ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Enel Spa derzeit eine Dividendenrendite von 5,29 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enel Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,17 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,151 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,31 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral". Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Enel Spa-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Enel Spa-Aktie sowohl auf grundlegender als auch auf technischer Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.