Was steht jetzt noch aus, Enagas?

Die Enagas-Aktie hat nach der technischen Analyse derzeit einen negativen Trend. Die 200-Tage-Linie liegt bei 16,74 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 15,3 EUR liegt, was einem Abstand von -8,6 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 16,25 EUR weist die Aktie mit -5,85 Prozent ein schlechtes Signal auf.

Der Relative Strength Index (RSI) für Enagas zeigt ebenfalls eine negative Bewertung, da er bei 94,14 liegt und somit als "schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 64,84, was für 25 Tage zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen über Enagas überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen hat sich die Stimmung jedoch zunehmend eingetrübt, wodurch die Aktie heute eine "neutral"-Einschätzung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Enagas-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz ein "schlecht"-Rating.