Was steht jetzt noch aus, Edgewell Personal Care?

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie der Edgewell Personal Care als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen wie folgt vor: 2 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Edgewell Personal Care. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 47 USD, was einer Erwartung von 32,06 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 35,59 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Aktie als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Edgewell Personal Care zahlt. Dies ist 69 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. In der Branche "Persönliche Produkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und somit als "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Edgewell Personal Care eine Dividendenrendite von 1,65 % aus, was 1,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Edgewell Personal Care diskutiert. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.