Was steht jetzt noch aus, Edan Instruments?

Edan Instruments wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen zu diesem Thema ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Edan Instruments im letzten Jahr eine Rendite von -27,02 Prozent erzielt, was 6,03 Prozent unter dem Durchschnitt (-20,99 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -26,87 Prozent, und Edan Instruments liegt aktuell 0,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Edan Instruments beträgt 2,1 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (1,6 Prozent) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhalten die Dividendenpolitik von Edan Instruments von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Edan Instruments sowohl auf der längerfristigen als auch auf der kurzfristigen Basis ein "Schlecht"-Rating. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,97 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,03 CNH liegt, was einer Abweichung von -24,56 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (9,63 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,23 Prozent Abweichung). Insgesamt wird Edan Instruments auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.