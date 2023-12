Was steht jetzt noch aus, EcoGreen?

Das Unternehmen Ecogreen wird anhand verschiedener Kriterien bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird deutlich, dass die Aktie von Ecogreen im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Chemikalien" unterbewertet ist. Das KGV liegt bei 3, während der Branchendurchschnitt bei 51,38 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der fundamentalen Ebene.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ecogreen jedoch unter dem Branchendurchschnitt, der bei 5,97 Prozent liegt. Die Dividendenrendite von Ecogreen beträgt 0 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Dividendenpolitik führt.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat Ecogreen eine Rendite von 3,83 Prozent erzielt, was 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat Ecogreen eine deutlich bessere Rendite erzielt.

Schließlich wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie untersucht. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher erhält Ecogreen in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass Ecogreen in einigen Bereichen gute Bewertungen erhält, jedoch hinsichtlich der Dividendenpolitik und des Sentiments neutral bewertet wird.