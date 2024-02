Was steht jetzt noch aus, ES?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Es beträgt 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 21,75) niedriger ist und somit die Aktie unterbewertet erscheinen lässt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in Bezug auf Es. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung von Seiten der Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Es-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was ein schlechtes Rating zur Folge hat. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein schlechtes Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Es eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die Aktie aus heutiger Sicht kein rentables Investment darstellt und daher von der Redaktion ein schlechtes Rating erhält.