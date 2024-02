Was steht jetzt noch aus, Dynavax?

Die Aktivität und Stimmungsänderung bezüglich der Aktie von Dynavax können über einen längeren Zeitraum hin beobachtet und ausgewertet werden. Insgesamt weist die Aktie eine erhöhte Aktivität auf, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was auf eine negative Änderung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für Dynavax in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dynavax verläuft aktuell bei 13,4 USD. Der Aktienkurs selbst ging mit 12,92 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -3,58 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 13,67 USD, was einer Differenz von -5,49 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, führt bei Dynavax zu einer Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 75 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet somit "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Dynavax in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.