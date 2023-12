Was steht jetzt noch aus, Dynacor?

Die kanadische Bergbaufirma Dynacor Gold Mines Inc. wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert. Die Dividendenrendite der Dynacor-Aktie liegt aktuell bei 3,93 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Basierend auf dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dynacor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 3,16 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 3,93 CAD lag. Dies bedeutet einen Unterschied von +24,37 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,5 CAD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt (+12,29 Prozent). Somit wird die Dynacor-Aktie auch in diesem Fall positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dynacor-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dynacor bei 7,55, während der Branchendurchschnitt bei 319,17 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine positive Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen eine positive Einschätzung für die Dynacor-Aktie, sowohl in Bezug auf Dividendenpolitik, technische Analyse, Relative Strength Index und fundamentale Kriterien.