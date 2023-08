Was steht jetzt noch aus, Dow?

Dow weist am 14.08.2023, 13:37 Uhr einen Kurs von 55.45 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Commodity Chemikalien" geführt.

Die Aussichten für Dow haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,7. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dow zahlt die Börse 11,7 Euro. Dies sind 82 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Chemikalien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 63,85. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Technische Analyse: Die Dow ist mit einem Kurs von 55,45 USD inzwischen +3,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +3,61 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

3. Dividende: Dow schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,28 % und somit 827,22 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 832,49 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

