Was steht jetzt noch aus, Dolly Varden Silver?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Dolly Varden Silver wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung festgestellt, weshalb die Aktie von uns mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Dolly Varden Silver daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" erzielte Dolly Varden Silver im letzten Jahr eine Rendite von -11,63 Prozent, was 9,2 Prozent über dem Durchschnitt (-20,83 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,83 Prozent, und somit liegt Dolly Varden Silver aktuell 9,2 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Dolly Varden Silver-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt positive Meinungen häufiger geäußert, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Dolly Varden Silver als "Neutral" angemessen bewertet wird.