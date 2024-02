Was steht jetzt noch aus, Deutsche Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,95 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,53 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Deutsche Bank-Aktie ein gutes Signal mit einem RSI von 26,23, was als "überverkauft" gilt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 45,06 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine gute Gesamtbewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält die Deutsche Bank für die Diskussionsintensität eine neutrale Bewertung, da die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Im Branchenvergleich konnte die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,14 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 3,71 Prozent gestiegen sind. Dies zeigt eine Outperformance von +15,43 Prozent für die Deutsche Bank. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 5,22 Prozent, was einer Überperformance von 13,92 Prozent entspricht und zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Deutsche Bank kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutsche Bank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Bank-Analyse.

