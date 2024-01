Was steht jetzt noch aus, Desenio AB?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Desenio wurden interessante Erkenntnisse gewonnen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Ein weiterer Indikator, der zur Beurteilung herangezogen wurde, ist der Relative Strength Index (RSI). Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage lag bei 37,54 Punkten, was auch hier zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergab eine neutrale Bewertung von 47,97 Punkten.

In Bezug auf die technische Analyse lag der gleitende Durchschnittskurs der Desenio bei 0,93 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,497 SEK lag. Die Distanz zum GD200 führte zu einer schlechten Bewertung, während die Aktie in Bezug auf den GD50 als neutral eingestuft wurde.

Das Anleger-Sentiment war ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".