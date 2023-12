Was steht jetzt noch aus, Dermapharm?

Die Dermapharm wird derzeit mit einem Kurs von 40,96 EUR gehandelt und liegt damit +4,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch ebenfalls eine Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -2,89 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dermapharm diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde langfristig eine mittlere Aktivität für Dermapharm gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dermapharm-Aktie liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,86), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dermapharm.