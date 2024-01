Was steht jetzt noch aus, Demaecan?

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Demae-can von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen weist eine Ausprägung von 5,66 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,53, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Gut". Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Demae-can bei 413 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 564 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Diskussionsintensität im Netz zu Demae-can hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

