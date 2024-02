Was steht jetzt noch aus, Danakali?

Die Stimmung und Diskussionen über die Danakali-Aktie haben sich im letzten Monat verbessert. Dies führt zu einem positiven Rating. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was als neutral bewertet wird. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs nah am gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Insgesamt erhält Danakali daher ein neutrales Rating basierend auf Stimmung, Dividenden, technischer Analyse und RSI.

