Was steht jetzt noch aus, Cryptology Asset Group?

Die Samara Asset-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,34 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 1,4 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -40,17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,59 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -11,95 Prozent entspricht. Folglich erhält die Samara Asset-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating, was insgesamt zu einer negativen Bewertung des Unternehmens für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Samara Asset aktuell mit einem Wert von 61,36 als "Neutral" eingestuft, da weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit vorliegt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 66 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um die Samara Asset konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke bleiben neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für dieses Kriterium führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei an einigen Tagen positive Diskussionen verstärkt auftraten. Dadurch wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.