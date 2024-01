Was steht jetzt noch aus, Crown Energy?

Die technische Analyse der Crown Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,08 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,087 EUR liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +8,75 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 bei 0,08 EUR, was ebenfalls zu einer positiven Abweichung von +8,75 Prozent führt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Crown Energy durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Crown Energy als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 27,13 insgesamt 5 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crown Energy-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 84 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,82, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Crown Energy.