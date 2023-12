Was steht jetzt noch aus, Croda International ADR?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Croda betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25,25 Punkte, was darauf hinweist, dass Croda derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Croda weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Croda verläuft derzeit bei 5533,41 GBP, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 5060 GBP aus dem Handel ging und einen Abstand von -8,56 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4492,34 GBP, was einer Differenz von +12,64 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analysteneinschätzung für Croda ergibt ein "Neutral", da 3 Buc, 2 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6420 GBP, was einer potenziellen Entwicklung um 26,88 Prozent entspricht und daher das Rating "Gut" erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Croda veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um Croda beschäftigte. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".