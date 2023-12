Was steht jetzt noch aus, Commerce Bancshares?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, was sich auf die Aktienbewertung auswirken kann. Bei Commerce Bancshares -Mo wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einem schlechten Gesamtergebnis in Bezug auf die langfristige Stimmung führt.

Die Dividendenrendite für Commerce Bancshares -Mo beträgt derzeit 2,34 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,66 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Commerce Bancshares -Mo mit einer Rendite von -10,89 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 6,84 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Commerce Bancshares -Mo 0 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Commerce Bancshares -Mo, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 54,9 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 0,18 Prozent und ein mittleres Kursziel von 55 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Neutral".