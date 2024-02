Was steht jetzt noch aus, Clorox?

Die Clorox-Aktie steht derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses auf "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 147,69 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (154,42 USD) um +4,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 143,26 USD, was einer Abweichung von +7,79 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Clorox-Aktie um 161 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 6,39 Prozent. Die Branche "Haushaltsprodukte" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 721,97 Prozent, wobei die Clorox-Aktie mit 715,58 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Clorox-Aktie liegt bei 3,4 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Clorox liegt bei 16,02, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".