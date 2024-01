Was steht jetzt noch aus, Cleghorn Minerals?

Die Cleghorn Minerals hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,075 CAD erreicht, was 6,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf der anderen Seite zeigt die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von +25 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" betrachtet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Cleghorn Minerals als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 50 und der RSI25 ebenfalls 50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Eine Untersuchung der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung ergibt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Cleghorn Minerals eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cleghorn Minerals daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung gegenüber Cleghorn Minerals als "Neutral" bewertet.