Was steht jetzt noch aus, Clairvest?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Clairvest ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigt sich, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung für die Aktie als "Gut" ausfällt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), einem Instrument der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt sich folgendes Bild für Clairvest. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 89,6 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 47,08, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende steht Clairvest derzeit bei einem Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -5,8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Somit erhält die Dividendenpolitik von Clairvest von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 13 liegt. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Clairvest 13,44 Euro zahlt, was 85 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 90. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.