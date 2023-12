Was steht jetzt noch aus, Cinda?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Cinda-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 52 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs an, dass die Cinda derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 0,31 HKD, während der Aktienkurs bei 0,285 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,06 Prozent entspricht. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,29 HKD, was einer Abweichung von -1,72 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat die Cinda-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent in der "Kapitalmärkte"-Branche liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Cinda als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,55 insgesamt 52 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 22,11 im Segment "Kapitalmärkte". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".