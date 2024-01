Was steht jetzt noch aus, China Merchants Port?

Die technische Analyse der China Merchants Port-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 10,63 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 10,28 HKD, was einer Abweichung von -3,29 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,21 HKD zeigt mit einer Abweichung von +0,69 Prozent eine nahezu gleiche Bewertung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die China Merchants Port-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 6,37 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 13,96 eine deutliche Unterbewertung darstellt. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen, weshalb hier ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Merchants Port-Aktie in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 49,05 liegt. Insgesamt erhält die China Merchants Port-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.