Was steht jetzt noch aus, China Evergrande?

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um China Evergrande zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird China Evergrande in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der China Evergrande führt zu einer Einstufung als "Neutral", ebenso wie der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Evergrande-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,95 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,206 HKD liegt, was einer Abweichung von -78,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -10,43 Prozent und führt somit zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Bild ab: In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen, und dass die Aktie von China Evergrande bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

