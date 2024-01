Was steht jetzt noch aus, China Auto Logistics?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander. Für China Auto Logistics wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu der gleichen neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von China Auto Logistics zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Auto Logistics neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat China Auto Logistics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 96,42 Prozent gezeigt, wodurch sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Insgesamt ergibt sich somit für China Auto Logistics eine neutrale Bewertung auf der Basis des RSI, des Sentiments und des Branchenvergleichs.

Sollten China Auto Logistics Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich China Auto Logistics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Auto Logistics-Analyse.

China Auto Logistics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...