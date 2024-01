Was steht jetzt noch aus, Chengdu Corpro?

Die Dividendenrendite von Chengdu Corpro beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung, 1,02). Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chengdu Corpro-Aktie hat einen Wert von 98, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Chengdu Corpro auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Chengdu Corpro.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Chengdu Corpro wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt ein "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Chengdu Corpro wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Chengdu Corpro erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.