Was steht jetzt noch aus, Chart Industries?

Die Chart Industries-Aktie verzeichnet derzeit eine negative Bewertung in Bezug auf die technische Analyse. Die 200-Tage-Linie liegt bei 142,91 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 127,92 USD liegt, was einem Abstand von -10,49 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 127,51 USD, was einer Differenz von +0,32 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Chart Industries-Aktie auf Basis der technischen Analyse daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chart Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 17,65 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Einschätzungen von Analysten für die Chart Industries-Aktie variieren stark. Langfristig erhält der Titel das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Allerdings ergibt sich aus den Bewertungen der Analysten eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" für die Aktie, basierend auf dem aktuellen Kurs von 127,92 USD. Die Analysten erwarten jedoch eine zukünftige Entwicklung von 43,45 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 183,5 USD, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Chart Industries-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,44 auf, was 36 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Maschinenbranche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.