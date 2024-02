Was steht jetzt noch aus, Changshu Tianyin Electromechanical?

Die Changshu Tianyin Electromechanical Aktie hat in letzter Zeit an Wert verloren, laut technischer Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 12,59 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,1 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -19,78 Prozent zum GD200 und -24,57 Prozent zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt mit einem Wert von 68, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI erhalten eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Changshu Tianyin Electromechanical basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur Branche "Industrie" hat die Aktie im letzten Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 98,84 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 115,56 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie mit einer Rendite von -18,07 Prozent um 116,9 Prozent darüber, wodurch die Gesamtbewertung auf "Gut" festgelegt wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Changshu Tianyin Electromechanical Aktie sowohl technisch als auch durch Anlegerstimmung eine positive Bewertung erhält.