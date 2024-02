Was steht jetzt noch aus, Celldex Therapeutics?

Die technische Analyse von Celldex Therapeutics zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 32,39 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 36,8 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,62 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der aktuelle Kurs jedoch bei -1,76 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Analysten bewerten die Celldex Therapeutics-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 98,37 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Celldex Therapeutics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Celldex Therapeutics zeigt ein Niveau von 53,5, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.