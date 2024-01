Was steht jetzt noch aus, Cblt?

Die Aktie von Cblt wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,3 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (324,4) einer Unterbewertung von 99 Prozent entspricht. Dies legt nahe, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cblt mit 0 Prozent 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist, könnte die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet werden und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -50 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" einer Unterperformance von 38,89 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,11 Prozent, und Cblt liegt aktuell 38,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cblt ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen aufgegriffen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.