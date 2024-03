Was steht jetzt noch aus, Castings?

Die Aktie von Castings weist eine Dividendenrendite von 4,85 Prozent auf, was 3,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment darstellt und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Castings bei der Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Castings bei 10,26, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,79 liegt. Dies lässt die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Castings-Aktie von 339 GBP um -8,14 Prozent vom GD200 (369,04 GBP) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 353,86 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unterm Strich wird der Kurs der Castings-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.