Was steht jetzt noch aus, Carnival?

Die Aktie der Carnival wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit sechs guten, einer neutralen und einer schlechten Einstufung versehen. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Carnival, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 15,71 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -94,47 Prozent bedeutet. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Neutral".

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde bei Carnival eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Carnival von 284 USD mit +13,67 Prozent Entfernung vom GD200 ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 281,34 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Carnival-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carnival liegt bei 43,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".