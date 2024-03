Was steht jetzt noch aus, Camellia?

Die technische Analyse der Camellia-Aktie zeigt, dass der Kurs derzeit um -5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -12,34 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite der Aktie von Camellia bei 2,92 % liegt und somit um 0,94 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt Nahrungsmittel liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".

Beim Sentiment und Buzz der Aktie spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie von Camellia als "Neutral"-Wert betrachtet.

Im fundamentalen Bereich ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Bedeutung. Mit einem Wert von 51,21 liegt das KGV von Camellia über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche um 78 Prozent (Durchschnitt der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 28). Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.