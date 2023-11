Was steht jetzt noch aus, Calavo Growers?

Weitere Suchergebnisse zu "Lindt & Spruengli AG":

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten wurden für Calavo Growers 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Calavo Growers. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 50 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (22,59 USD) könnte der Aktienkurs somit um 121,34 Prozent steigen, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Calavo Growers-Aktie von Analysten also eine "gute" Empfehlung.

Stimmung und Buzz: Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz können Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Calavo Growers. Daher bewerten wir die Aktie als "neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Calavo Growers daher in dieser Hinsicht ein "neutral"-Rating.

Relative Stärke-Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Calavo Growers-Aktie liegt bei 81 und wird daher als überkauft eingestuft, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 62,05, was bedeutet, dass Calavo Growers weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "schlechte" Bewertung für Calavo Growers.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Calavo Growers mit -32,93 Prozent um mehr als 69 Prozent darunter. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,67 Prozent, wobei Calavo Growers mit 22,26 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.