Was steht jetzt noch aus, Cabbeen Fashion?

Die Aktienkurs-Performance von Cabbeen Fashion war in den letzten 12 Monaten mit -5,02 Prozent unterdurchschnittlich. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 19,01 Prozent, was eine Underperformance von -24,02 Prozent für Cabbeen Fashion bedeutet. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Cabbeen Fashion mit 4,14 Prozent unter dem Durchschnitt um 9,15 Prozent. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Cabbeen Fashion mit 1,25 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,17 % für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Die Differenz von 4,92 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigte Cabbeen Fashion eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cabbeen Fashion aktuell 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 32 haben. Dies deutet darauf hin, dass Cabbeen Fashion aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion erhält.