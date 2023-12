Was steht jetzt noch aus, Burford Capital?

Weitere Suchergebnisse zu "Burford Capital":

Die technische Analyse der Burford Capital-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 15,99 USD lag, was einem Unterschied von +24,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 12,88 USD entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,33 USD liegt mit einem Unterschied von +19,95 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch auch auf kurzfristiger Basis ein "gut"-Rating vergeben wird.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Burford Capital war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit sechs positiven und drei negativen Tagen sowie fünf neutralen Tagen. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung aus den letzten zwölf Monaten waren alle als "gut" eingestuft, was zu einem Durchschnittsrating von "gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 13 USD, was einer potenziellen Abnahme um -18,7 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Daher wird die sich daraus ableitende Empfehlung als "schlecht" bewertet, was zu einem insgesamt "neutral"-Rating von den Analysten führt.