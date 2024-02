Was steht jetzt noch aus, Burberry?

Weitere Suchergebnisse zu "Burberry Group Plc.":

Burberry: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Bekleidungsmarke Burberry wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,62, was einem Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,68 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs (1314 GBP) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Burberry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (1865,71 GBP) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (1365,52 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Burberry-Aktie in der technischen Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Meinungen in den letzten Wochen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung. Zwei Gut- und kein Schlecht-Signal führen schließlich zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Burberry derzeit als unterbewertet gilt, jedoch in Bezug auf das Sentiment und die Anlegerstimmung als neutral bewertet wird. Diese Einschätzungen basieren auf einer Analyse der fundamentalen, sentimentalen und technischen Aspekte der Aktie.

Sollten Burberry Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Burberry jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Burberry-Analyse.

Burberry: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...