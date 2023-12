Was steht jetzt noch aus, Breville?

Die Analyse von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Breville auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Befunde. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Breville-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,78 AUD. Der letzte Schlusskurs von 26,57 AUD weicht um +21,99 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (23,27 AUD) liegt mit einem Unterschied von +14,18 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Breville ergab die Untersuchung eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Langfristig wird die Stimmungslage daher als "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Breville beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -4,48 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält Breville in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.